27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Черноморец – Шахтер: во сколько начало и где смотреть матч Кубка Украины

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
27 октября, 15:45
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Сегодня в Одессе станет известен четвертьфиналист Кубка Украины. "Моряки" будут сражаться с "горняками"
Шахтер побеждал Черноморец в ЧУ
Шахтер побеждал Черноморец в ЧУ / Фото: официальный сайт УПЛ

В среду, 27 октября, пройдут матчи 1/8 финала Кубка Украины. В Одессе Черноморец принимает донецкий Шахтер.

Когда начало. Игра на стадионе "Черноморец" начнется в 19:30.

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Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Черноморец – Шахтер идет на нашем сайте. Также поединок можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2.

Черноморец – Шахтер
смотрите на olltv
Смотреть

Кто фаворит. Аналитики букмекерских контор считают "горняков" явными фаворитами противостояния. Котировки на основное время: победа Шахтера – 1.21, ничья – 6.50, победа Черноморца – 11.50.

Коэффициент на проход в четвертьфинал: Шахтер – 1.08, Черноморец – 7.10.

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В нынешнем чемпионате Украины команды уже встречались в Одессе. Уверенную победу одержал Шахтер – 3:0.

Напомним, что сегодня еще один интересный поединок пройдет в Кубке Украины. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Мариуполь – Динамо.

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И
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О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Заря
12
24:15
23
5
Днепр-1
12
16:14
22
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Ингулец
11
9:22
8
14
Львов
12
8:20
7
15
Черноморец
12
12:26
7
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Мариуполь
12
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