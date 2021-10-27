Черноморец – Шахтер: во сколько начало и где смотреть матч Кубка Украины

В среду, 27 октября, пройдут матчи 1/8 финала Кубка Украины. В Одессе Черноморец принимает донецкий Шахтер.
Когда начало. Игра на стадионе "Черноморец" начнется в 19:30.
Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Черноморец – Шахтер идет на нашем сайте. Также поединок можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2.
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Кто фаворит. Аналитики букмекерских контор считают "горняков" явными фаворитами противостояния. Котировки на основное время: победа Шахтера – 1.21, ничья – 6.50, победа Черноморца – 11.50.
Коэффициент на проход в четвертьфинал: Шахтер – 1.08, Черноморец – 7.10.
В нынешнем чемпионате Украины команды уже встречались в Одессе. Уверенную победу одержал Шахтер – 3:0.
Напомним, что сегодня еще один интересный поединок пройдет в Кубке Украины. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Мариуполь – Динамо.