Лагерь Усика припугнул Фьюри

Промоутер украинского боксера передал Цыганскому королю, что того в поединке с Александром Усиком постигнет судьба Энтони Джошуа

Усик vs Фьюри / Фото: Instagram

Фьюри временно запретили возвращаться на ринг, пока он не поправит здоровье после нокдаунов в бою с Уайлдером.

Что, прочем, не мешает Тайсону психологически прессовать Усика – потенциального соперника по битве за звание короля хэвивейта.

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Как заявил ранее Цыганский Король, ему жаль Усика, как и всех следующих своих соперников, потому что им предстоит убедиться, что Фьюри – лучший боксер современности.

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Однако, похоже, на лагерь Усика это заявления не действуют. В ответ промоутер украинского боксера Александр Усик припугнул самого Фьюри.

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"Если Фьюри будет драться с Усиком в той форме, в которой подошел к трилогии с Уайлдером, то у него будут мизерные шансы", – сказал Красюк каналу Behind The Gloves.

Фьюри vs Уайлдер / Фото: Reuters

"Я слышал, Андре Уорд (непобедимый американский боксер) сказал, что Усик не победит Фьюри. Люди говорят разные вещи. Одни утверждают, что у Усика нет шансов, потому что Фьюри слишком сильный, большой и тяжелый. Другие, наоборот, говорят, что у Усика есть все шансы, потому что он очень быстрый, маленький и мастеровитый. Из-за таких боев мы любим бокс".

"Две сладкие булочки" для Усика / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

"Многие ранее заявляли, что Усик проиграет Джошуа из-за габаритов, удара Энтони. Но мы видели, что в итоге произошло", – добавил Красюк.

Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters

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Отметим, что дабы состоялся поединок непобедимых Фьюри и Усика за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте, украинцу нужно выиграть в реванше у Джошуа, а Тайсону – одолеть победителя боя Диллиан Уайт – Отто Валлин, который состоится 30 октября.