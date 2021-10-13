15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили 👑 Мисс Украина-2021: фото
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Убийцы! Реакция Усика на бой Фьюри – Уайлдер

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
13 октября, 11:07
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Промоутер Александра Усика Александр Красюк передал слова, сказанные украинским боксером по поводу жестокого поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером
Усику светит встреча с Фьюри - но со временем
Усику светит встреча с Фьюри - но со временем / Фото: Reuters

"Я несколько раз общался с Усиком по поводу трилогии Фьюри – Уайлдер, – поведал Александр Красюк. – Большинство людей, которые разбираются в боксе, говорят об этом поединке одно и то же: отличный бой, но очень слабый боксерский поединок. Захватывающая битва в спартанском стиле между двумя воинами, но с точки зрения бокса это не выглядело хорошо".

"Усик сказал, что это выглядело так, будто два больших парня вышли в ринг, чтобы убить друг друга", – приводит слова Красюка Fightnews со ссылкой на канал Behind The Gloves.

Напомним, Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде, до этого оба боксера по два раза каждый побывали в нокдауне.

Реклама

Коллаж – "Сегодня"
Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters, matchroomboxing

Ранее Александр Красюк, комментируя победу Цыганского короля над Деонтеем Уайлдером, заявил, что Фьюри станет сладкой булочкой для Усика, а Деонтею вообще посоветовал завершить карьеру.

Реклама

Отметим, что дабы состоялся поединок непобедимых Фьюри и Усика за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте, украинцу нужно выиграть в реванше у Джошуа, а Тайсону – одолеть победителя боя Диллиан Уайт – Отто Валлин, который состоится 30 октября.

Фьюри и Усик
Фьюри и Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Реклама

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

15 окт

19:30

Заря

1.55

4.50

5.55
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Пятница, 15 октября
19:30
Смотри на:
Суббота, 16 октября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять