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Табір Усика налякав Ф'юрі

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
13 жовтня, 12:39
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Промоутер українського боксера передав Циганському королю, що того в поєдинку з Олександром Усиком спіткає доля Ентоні Джошуа
Усик vs Ф'юрі
Усик vs Ф'юрі / Фото: Instagram

Ф'юрі тимчасово заборонили повертатися на ринг, поки він не відновить здоров'я після нокдаунів у бою із Вайлдером.

Що, втім, не заважає Тайсону психологічно пресувати Усика – потенційного суперника по битві за звання короля хевівейту.

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Як заявив раніше Циганський Король, йому шкода Усика, як і всіх наступних своїх суперників, тому що їм належить переконатися, що Ф'юрі – найкращий боксер сучасності.

Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Однак, схоже, на табір Усика ці заяви не діють. У відповідь промоутер українського боксера Олександр Усик налякав самого Ф'юрі.

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"Якщо Ф'юрі битиметься з Усиком в тій формі, в якій підійшов до трилогії з Вайлдером, то у нього будуть мізерні шанси", – сказав Красюк каналу Behind The Gloves.

Ф'юрі vs Вайлдер
Ф'юрі vs Вайлдер / Фото: Reuters

"Я чув, Андре Ворд (непереможний американський боксер) сказав, що Усик не переможе Ф'юрі. Люди говорять різні речі. Одні стверджують, що у Усика немає шансів, тому що Ф'юрі занадто сильний, великий і важкий. Інші, навпаки, кажуть, що у Усика є всі шанси, тому що він дуже швидкий, маленький і майстерний. Через такі бої ми любимо бокс".

"Дві солодкі булочки" для Усика
"Дві солодкі булочки" для Усика / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

"Багато хто раніше заявляв, що Усик програє Джошуа через габарити, удар Ентоні. Але ми бачили, що в підсумку сталося", – додав Красюк.

Усик із чемпіонськими поясами
Усик із чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

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Відзначимо, що для того, аби відбувся поєдинок непереможних Ф'юрі і Усика за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті, українцеві потрібно виграти в реванші у Джошуа, а Тайсону – здолати переможця бою Ділліан Вайт – Отто Валлін, який відбудеться 30 жовтня.

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