Трамп против звезд НБА: Леброн высмеял президента США и заменил ему лицо

Конфликт между действующий президентом США Дональдом Трампом и баскетболистами НБА длится уже не первый год. Так, недавно восьмикратный чемпион НБА проехался по Трампу и назвал его расистом. А политик ответил, что игроки НБА "очень мерзкие и очень тупые". Теперь форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс с иронией отреагировал на вторые дебаты кандидатов в президенты США республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена.
На своей странице в Instagram Джеймс выставил фото Трампа и Байдена, где заменил лицо действующего президента на изображение клоуна. А выше Леброн сделал подпись с призывом: "Пожалуйста, голосуйте".
Отметим, что во время первых дебатов многим игрокам НБА не понравились постоянные попытки Трампа прервать или перекричать оппонента и ведущего. Байден во время выделенных ему минут даже обратился к оппоненту и сказал: "Может, ты заткнешься?" Позже, когда ситуация с перебиванием Трампа повторилась, Байден сказал: "Трудно и слово сказать, когда рядом стоит клоун".
Отметим, что ранее многие ведущие игроки НБА, в том числе лучшие баскетболисты Лиги Леброн Джеймс и Стефен Карри, публично критиковали Трампа.
В свою очередь президент США отменил традиционный визит чемпионов НБА в Белый дом. "Я не приглашал Леброна Джеймса и не приглашал Стефа Карри. Мы не будем приглашать ни одну из команд", – заявил журналистам Трамп.
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