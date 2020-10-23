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Трамп против звезд НБА: Леброн высмеял президента США и заменил ему лицо

23 октября, 14:40

Елена Павлова Елена Павлова

Конфликт между политиком и баскетболистами длится уже не первый год

Конфликт между действующий президентом США Дональдом Трампом и баскетболистами НБА длится уже не первый год. Так, недавно восьмикратный чемпион НБА проехался по Трампу и назвал его расистом. А политик ответил, что игроки НБА "очень мерзкие и очень тупые". Теперь форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс с иронией отреагировал на вторые дебаты кандидатов в президенты США республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена.

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На своей странице в Instagram Джеймс выставил фото Трампа и Байдена, где заменил лицо действующего президента на изображение клоуна. А выше Леброн сделал подпись с призывом: "Пожалуйста, голосуйте".

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

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Отметим, что во время первых дебатов многим игрокам НБА не понравились постоянные попытки Трампа прервать или перекричать оппонента и ведущего. Байден во время выделенных ему минут даже обратился к оппоненту и сказал: "Может, ты заткнешься?" Позже, когда ситуация с перебиванием Трампа повторилась, Байден сказал: "Трудно и слово сказать, когда рядом стоит клоун".

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Reuters/ Jonathan Ernst

Reuters/ Jonathan Ernst / Фото: Reuters

Отметим, что ранее многие ведущие игроки НБА, в том числе лучшие баскетболисты Лиги Леброн Джеймс и Стефен Карри, публично критиковали Трампа.

В свою очередь президент США отменил традиционный визит чемпионов НБА в Белый дом. "Я не приглашал Леброна Джеймса и не приглашал Стефа Карри. Мы не будем приглашать ни одну из команд", – заявил журналистам Трамп.

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