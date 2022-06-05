Головна перемога – попереду! Зінченко висловився після невдачі у відборі на ЧС-2022

Півзахисник збірної України вважає, що вболівальники мають повне право пишатися командою

Олександр Зінченко / Фото: Getty Images

Сьогодні наша збірна програла Уельсу та не змогла відібратися на ЧС-2022. Єдиний гол у матчі забив Андрій Ярмоленко у свої ворота.

За підсумками зустрічі, розгорнуте інтерв'ю дав хавбек команди Олександр Зінченко. Футболіст Манчестер Сіті розповів про свої емоції від програшу, а також заявив, що головна перемога буде ще попереду.

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"Не можу описати свої емоції прямо зараз. Хочу сказати велике спасибі за підтримку в це рвемо. Ми це відчували. На жаль, не всі наші вболівальники змогли потрапити на стадіон через квоту в 1500 місць. Дуже пишаюся бути українцем. Не можу сказати, що хтось не віддавався на полі. Хлопці віддали всіх себе. Їхній воротар був на висоті, він гравець матчу. А коли воротар – гравець матчу, це означає, що інша команда контролювала гру.

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Не думаю, що ми заслуговували на поразку. Але головна перемога, на яку чекає вся Україна і весь світ – це перемога над злом та російською агресією. Погода була однаковою для обох команд. Не можу сказати, що ми поступалися Уельсу тактично чи технічно. Сподіваюся, що українці можуть пишатися нами. Звичайно, це не той результат, якого ми хотіли, але продовжуємо працювати над нашою головною перемогою.

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Я не бачив моменту з Ярмоленком на повторі, тому нічого не можу сказати. Гравці у роздягальні казали, що це був очевидний пенальті. Емоцій нема. Але ми не маємо права опускати руки та здаватися. Наша нація ніколи не здається".

Зазначимо, що Уельс вирушить на свій другий чемпіонат світу в історії. Команда Гарета Бейла протистоятиме у групі В Англії, США та Ірану. Мундіаль пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.