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Главная победа – впереди! Зинченко высказался после неудачи в отборе на ЧМ-2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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5 июня, 22:56
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Полузащитник сборной Украины считает, что болельщики имеют полное право гордиться командой
Александр Зинченко
Александр Зинченко / Фото: Getty Images

Сегодня наша сборная проиграла Уэльсу и не смогла отобраться на ЧМ-2022. Единственный гол в матче забил Андрей Ярмоленко в свои ворота.

По итогам встречи развернутое интервью дал хавбек команды Александр Зинченко. Футболист Манчестер Сити рассказал о своих эмоциях от проигрыша, а также заявил, что главная победа у нас еще впереди.

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"Не могу описать свои эмоции прямо сейчас. Хочу сказать большое спасибо за поддержку в это рвемя. Мы это чувствовали. К сожалению, не все наши болельщики смогли попасть на стадион из-за квоты в 1500 мест.

Очень горжусь быть украинцем. Не могу сказать, что кто-то не отдавался на поле. Парни отдали всех себя. Их вратарь был на высоте, он игрок матча. А когда вратарь – игрок матча, это значит, что другая команда контролировала игру.

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Не думаю, что мы заслуживали поражение. Но главная победа, которой ждет вся Украина и весь мир – это победа над злом и российской агрессией.

Погода была одинаковой для обеих команд. Не могу сказать, что мы уступали Уэльсу тактически или технически. Надеюсь, что украинцы могут гордиться нами. Конечно, это не тот результат, которого мы хотели, но мы продолжаем работать над нашей главной победой.

Александр Зинченко
Александр Зинченко / Фото: Reuters

Я не видел момент с Ярмоленко на повторе, поэтому ничего не могу сказать. Игроки в раздевалке говорили, что это был очевидный пенальти. Эмоций нет. Но мы не имеем права опускать руки и сдаваться. Наша нация никогда не сдается".

Отметим, что Уэльс отправится на свой второй чемпионат мира в истории. Команда Гарета Бэйла будет противостоять в группе В Англии, США и Ирану. Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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