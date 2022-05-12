Геям не місце на футболі? Три готелі Катару відмовилися прийняти одностатеву сім'ю на ЧС-2022

Скандинавські журналісти провели експеримент, щоб з'ясувати готовність господаря чемпіонату світу прийняти у себе представників ЛГБТ-спільноти

На ЧС-2022 представники ЛГБТ можуть мати проблеми

Цієї зими в Катарі відбудеться чемпіонат світу з футболу. Він пройде взимку з 21 листопада до 18 грудня через високі температури влітку.

Також це буде перший мундіаль у мусульманській країні, де заборонено одностатеві шлюби і за це передбачено кримінальну відповідальність. Втім, у ФІФА заспокоюють представників ЛГБТ-спільноти.

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Президент організації Джанні Інфантіно заявляв, що футбольні матчі в Катарі зможуть відвідати усі охочі вболівальники, зокрема й представники сексуальних меншин. Проте багато людей нетрадиційної орієнтації побоюються їхати на ЧС.

Офіційний м'яч ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні,

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Так, нещодавно журналісти з країн Скандинавії провели розслідування, спробувавши від імені гей-пари забронювати собі готель у Катарі на час мундіалю. У результаті три заклади відмовили їм саме через їхню орієнтацію.

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Ще 13 готелів не дали відповіді, а у 20 готелях погодилися прийняти "пару", проте порадили не поширюватися про їх сексуальну орієнтацію.

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Також журналісти зазначають, що перевірили 33 готелі, які ФІФА рекомендувала вболівальникам для використання в Катарі. Усі вони зареєстрували заявки "геїв".