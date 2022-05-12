Геям не место на футболе? Три отеля Катара отказались принять однополую семью на ЧМ-2022

Скандинавские журналисты провели эксперимент, чтобы выяснить готовность хозяина чемпионата мира принять у себя представителей ЛГБТ-сообщества

На ЧМ-2022 у представителей ЛГБТ могут быть проблемы

Этой зимой в Катаре состоится чемпионат мира по футболу. Он пройдет зимой с 21 ноября по 18 декабря из-за высоких температур в летнее время.

Также это будет первый мундиаль в мусульманской стране, где запрещены однополые браки и за это предусмотрена криминальная ответственность. Впрочем, в ФИФА успокаивают представителей ЛГБТ-сообщества.

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Президент организации Джанни Инфантино заявлял, что футбольные матчи в Катаре смогут посетить все желающие болельщики, в том числе и представители сексуальных меньшинств. Тем не менее многие люди нетрадиционной ориентации побаиваются ехать на ЧМ.

Официальный мяч ЧМ-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня, Twitter FIFA World Cup

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Так, недавно журналисты из стран Скандинавии провели расследование, попробовав от имени гей-пары забронировать себе отель в Катаре на время мундиаля. В итоге три заведения отказали им как раз из-за их ориентации.

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Еще 13 отелей не дали ответ, а в 20-ти гостиницах согласились принять "пару", однако посоветовали не распространяться об их сексуальной ориентации.

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Также журналисты отмечают, что проверили и 33 отеля, которые ФИФА рекомендовала болельщикам для использования в Катаре. Все они зарегистрировали заявки "геев".