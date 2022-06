Вперше в історії. Український плавець завоював медаль на відкритій воді

У столиці Угорщини триває чемпіонат світу з водних видів спорту. Український плавець Михайло Романчук дебютував у змаганнях такого рівня на відкритій воді. Раніше наші синхроністки вибороли другу золоту нагороду на ЧС-2022.

Романчук взяв участь у запливі на 5 км. Наш спортсмен подолав дистанцію за 53:13.90 та фінішував третім. Бронзова медаль Михайла стала першою в історії України, завойованою на відкритій воді.

Чемпіоном світу у цьому виді змагань став німець Флоріан Веллброк, а срібло дісталося Грегоріо Палтріньєрі з Італії.

Чемпіонат світу з водних видів спорту-2022. Відкрита вода, 5 км (чоловіки)

Official Results are in!! #openwater Men's 5km

Florian Wellbrock

Gregorio Paltrinieri

Mykhailo Romanchuk

Official Results https://t.co/vEnqUOpjkE pic.twitter.com/IZfumshJ8h