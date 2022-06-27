Вперше в історії. Український плавець завоював медаль на відкритій воді

Дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 з плавання Михайло Романчук вперше у кар'єрі виступив на чемпіонаті світу на відкритій воді

Михайло Романчук завоював другу медаль на ЧС-2022 / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У столиці Угорщини триває чемпіонат світу з водних видів спорту. Український плавець Михайло Романчук дебютував у змаганнях такого рівня на відкритій воді. Раніше наші синхроністки вибороли другу золоту нагороду на ЧС-2022.

Романчук взяв участь у запливі на 5 км. Наш спортсмен подолав дистанцію за 53:13.90 та фінішував третім. Бронзова медаль Михайла стала першою в історії України, завойованою на відкритій воді.

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Чемпіоном світу у цьому виді змагань став німець Флоріан Веллброк, а срібло дісталося Грегоріо Палтріньєрі з Італії.

Чемпіонат світу з водних видів спорту-2022. Відкрита вода, 5 км (чоловіки)

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1. Флоріан Веллброк (Німеччина) 52:48.80

2. Грегоріо Палтріньєрі (Італія) +00:03.90

3. Михайло Романчук (Україна) +00:25.10

Official Results are in!! #openwater Men's 5km

Florian Wellbrock

Gregorio Paltrinieri

Mykhailo Romanchuk

Official Results https://t.co/vEnqUOpjkE pic.twitter.com/IZfumshJ8h - FINA (@fina1908) June 27, 2022

Для Михайла Романчука це друга медаль на чемпіонаті світу. Раніше він завоював бронзу у запливі на 800 метрів у вільному стилі.