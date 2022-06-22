Українець став призером чемпіонату світу з водних видів спорту у Будапешті

Михайло Романчук взяв бронзу у запливі на 800 метрів вільним стилем. Раніше йому підкорялося срібло на дистанції в 1,5 км у 2017 та 2019 роках

Михайло Романчук приніс Україні медаль на ЧС з водних видів спорту / Фото: Getty Images

В угорському Будапешті триває чемпіонат світу з водних видів спорту. Участь у турнірі у Будапешті беруть і українські спортсменки.

Серед дівчат вже було здобуто два срібла, а також було одне золото. Вчора ж перша медаль була здобута серед чоловіків. Бронза підкорилася Михайлу Романчуку.

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Плавець став третім у плаванні на 800 метрів вільним стилем. Для Романчука досягнення стало першим з п'яти дисциплін, на які він заявлявся.

У фінальному запливі Романчуку склали конкуренцію чинний чемпіон світу Грегоріо Пальтріньєрі, олімпійський чемпіон Токіо Боббі Фінке та німець Флоріан Веллбрук. Саме останні і випередили Михайла.

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Зазначимо, що Романчук був першим українським плавцем, який пройшов до фіналу чемпіонату світу в Будапешті. У кваліфікаційному запливі 25-річний українець показав найкращий результат, пройшовши дистанцію за 7.44.75 хвилин.