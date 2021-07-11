Ненудний гороскоп на 11 липня: Риби не попадуться на гачок, а Терези непохитні і врівноважені

Астрологічний та спортивний прогноз на неділю, 11 липня, для всіх знаків зодіаку. Запеклі баталії на футбольних полях Європи досягли свого фіналу – в прямому і переносному сенсах цього слова. Зірки підкажуть, як бути далі

Гороскоп на сьогодні, 11 липня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters

Сьогодні фінал Євро-2020, турніру, в якому збірна України показала характер і домоглася історичного результату. Але і цього разу нашій команді не вдалося виконати "золоте" правило футболу – забивати бажано більше, ніж пропускати!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Як покаже сьогоднішній досвід, ваша дружба з минулого допоможе вам і сьогодні. Можливо, ваша робота зробить невдалу спробу відвернути від фіналу Євро-2020. Розставивши пріоритети – робота явище щоденне, а фінал перебував в режимі очікування п'ять років, – ви зможете прийняти правильне рішення.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Не дозволяйте оточуючим засумніватися в щирості вашої приреченої посмішки. Сьогодні ви приречені майже весь вечір, а то і частину ночі, провести біля телевізора. Так ви засмутите настирливих детективів, і вони не отримають привід засумніватися у вашому абсолютному алібі.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Зірки рекомендують вам сьогодні не перелітати від квітки до квітки – все одно всіх сердець не завоювати! Ближче до ночі, вже після футболу, Близнятам корисно зайнятися метанням ядра один одному. Обережно з посудом у домі!

РАК. 22 червня – 22 липня

Сьогодні у вашій голові косяками рояться витончені і фінансово вигідні проєкти. Але ви прийміть рішення відмовитися від званої вечері з діловими партнерами на користь перегляду фінального матчу на Євро.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Сьогодні вам не судилося дотримуватися нудних інструкцій і сухих розпоряджень по роботі. Все одно на робочому місці нікого немає. Ще з вечора п'ятниці.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні ваша чуттєвість – як бальзам на серце коханій людині. Вона не змінить вашого бажання провести романтичний вечір біля телевізора під бурхливе захоплення трибун на Вемблі. Вона навіть погодиться з вами, що хтось таки програє.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Сьогодні вам не слід коливатися у виборі тактики, як раніше змитися з роботи. Дійте сміливо і відкрито. Колеги вас зрозуміють і прикриють. А ви, своєю чергою, не будете ображені.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

На ваше запрошення подивитися фінал Євро-2020 відгукнуться всі. Стільці можна попросити у сусідів. Будьте готові, вони не дадуть – самим треба. І пригадають гучну ніч півфіналу. Сьогодні день прощення всіх – навіть сусідів.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Сьогодні ви відженете подалі від себе думку пограти в інтернеті в "стрілялки". Вас навіть не засмутить нестерпна думка зайнятися серйозною справою. День спокою і релаксації. А вечір – фіналу на Євро.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Ви завжди та людина, яка тримає слово. Сьогодні це підтвердиться ще раз. Сказали вдома, що на вечір телевізор і пульт дистанційки ваш – так і буде!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Ваша інтуїція і незалежність допоможе опанувати ситуацію сьогоднішнього дня. Непогано нагадати коханій людині, що діамант символізує вічну любов. Не відриваючись від телевізора, вона погодиться і з цим. Відтепер ви теж полюбите футбол!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні ви не втратите контроль над собою і не потрапите на вудку підступним лиходіям. Вас не збити з ніг їх каверзними запитаннями. М'яч круглий, поле прямокутне, з травичкою – ви знаєте!

На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020: