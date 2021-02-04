Суд над російським гонщиком Формули-1: штраф і компенсації потерпілим

Дебютант Формули-1 російський пілот Микита Мазепин оштрафований судом Оксфордшира за проїзд на червоне світло в Великобританії. За інформацією RaceFans, порушення було зафіксовано 24 червня 2020 року, напередодні старту сезону Мазепина в Формулі-2 в складі Hitech. Раніше автогонщик пережив вибух і показав свої обгорілі руки.

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Під час розгляду справи було встановлено, що 21-річний гонщик проїхав повз світлофор в Брекнелл через 1,7 секунди після того, як він став червоним. Суд зобов'язав Мазепина виплатити 274 фунта "штрафів, судових витрат і компенсації потерпілим". Росіянин також отримав три штрафні бали у водійські права.

Микита Мазепин / Фото: Instagram

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Окремо підкреслюється, що в минулому сезоні Микита не найбільш обережний водій і за кермом гоночного авто – став учасником ряду інцидентів на гоночній трасі, за що отримав 11 штрафних балів в суперліцензію.

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Нагадаємо, Мазепин підписав багаторічний контракт з командою Формули-1 "Хаас" і буде виступати в її складі разом з Міком Шумахером. До речі, про батька Міка – Міхаеля Шумахера – знімають фільм.

Раніше ми повідомляли, що гонщик Формули-1, який ледь не згорів заживо, повертається на трасу.

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