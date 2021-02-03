Русский
$ 28,06
33,79
  1. Спорт
  2. Новини Формули-1

Гонщик Формули-1, який ледь не згорів заживо у жахливій аварії, повертається в гонки

3 лютого, 17:11

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Знаменитий гонщик поки не поспішає йти на пенсію

Швейцарський пілот Ромен Грожан після жахливої аварії під час Гран-прі Формули-1 в Бахрейніповертається в спорт. Наступний сезон він проведе в команді Dale Coyne Racing в серії IndyCar, повідомляє Racer.

Реклама

Читайте також: "Було цікаво, яка частина тіла згорить першою": гонщик Ф-1 – про те, як палахкотів всередині боліда

Нагадаємо, що на Гран-прі Бахрейну Грожан врізався в бар'єри на швидкості 221 км/ч. І якимось дивом 34-річний гонщик, який побував в епіцентрі вибуху, вижив, відбувшись опіками обох рук. В охопленій полум'ям машині він провів, за даними Sky, до 20 секунд. Пізніше гонщик повернувся в бинтах на місце аварії, щоб подякувати працівникам траси.

В тренді
Вау! Українка побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед молоді

За свою кар'єру у Формулі-1 Ромен десять разів пробивався в трійку призерів, проте жодного разу не перемагав. Після закінчення сезону він покинув команду "Хаас", де його замінить син легендарного Міхаеля Шумахера Мік.

Страшна аварія пілота "Хаас" Ромена Грожана Відео: Reuters

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

автоспорт Ромен Грожан IndyCar

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вона розігрівала мотоциклістів, а зараз запалює в соцмережах
Вона розігрівала мотоциклістів, а зараз запалює в соцмережахФормула-1
Через санкції Росію позбавили чемпіонату світу
Через санкції Росію позбавили чемпіонату світуФормула-1
Раптова смерть: не стало впливового гонщика Формули-1
Раптова смерть: не стало впливового гонщика Формули-1Формула-1
Поспішайте побачити! Про Міхаеля Шумахера знімають фільм
Поспішайте побачити! Про Міхаеля Шумахера знімають фільмФормула-1
Гонщик Формули-1, який ледь не згорів заживо у жахливій аварії, повертається в гонки
Гонщик Формули-1, який ледь не згорів заживо у жахливій аварії, повертається в гонкиФормула-1

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти