Гонщик Формули-1, який ледь не згорів заживо у жахливій аварії, повертається в гонки

Знаменитий гонщик поки не поспішає йти на пенсію

Швейцарський пілот Ромен Грожан після жахливої аварії під час Гран-прі Формули-1 в Бахрейніповертається в спорт. Наступний сезон він проведе в команді Dale Coyne Racing в серії IndyCar, повідомляє Racer.

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Нагадаємо, що на Гран-прі Бахрейну Грожан врізався в бар'єри на швидкості 221 км/ч. І якимось дивом 34-річний гонщик, який побував в епіцентрі вибуху, вижив, відбувшись опіками обох рук. В охопленій полум'ям машині він провів, за даними Sky, до 20 секунд. Пізніше гонщик повернувся в бинтах на місце аварії, щоб подякувати працівникам траси.

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За свою кар'єру у Формулі-1 Ромен десять разів пробивався в трійку призерів, проте жодного разу не перемагав. Після закінчення сезону він покинув команду "Хаас", де його замінить син легендарного Міхаеля Шумахера Мік.

Страшна аварія пілота "Хаас" Ромена Грожана Відео: Reuters

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