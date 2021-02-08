Щоб побити рекорд Шумахера, Гамільтон залишається у Формулі-1 ще на рік

Найкращий гонщик Формули-1 Льюїс Гамільтон продовжить виступати на трасі. Сьогодні 36-річний британець пролонгував свою угоду з командою "Мерседес" ще на рік. Нещодавно Гамільтон сильно схуд через COVID-19 і став людиною року.

Реклама

Про новий контракт "Мерседес" оголосив на своїй сторінці в Twitter.

Команда пояснила домовленість всього лише на один рік бажанням обох сторін бути "гнучкими", враховуючи можливі плани на майбутнє. Поки що і гонщик, і команда зосередилися тільки на сезоні-2021. Сам Льюїс розповів, що не може дочекатися повернення в гонки в березні.

Льюїс Гамільтон / Фото: Reuters

Реклама

Нагадаємо, Гамільтон – семиразовий чемпіон світу. За кількістю титулів він зрівнявся з легендарним Міхаелем Шумахером і тепер, здається, хоче обійти німця. Шість разів Льюїс вигравав титул у складі "Мерседеса" (2014, 2015, 2017-2020) і один раз – у "Макларені" (2012).

Читайте також підсумки року в цитатах українських класиків.

Дивіться сюжет про всіх чемпіонів Формули-1 в історії:

Рейтинг чемпіонів Формули-1 за кількістю титулів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама