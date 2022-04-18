Повернеться до Динамо? Ярмоленко може залишити Вест Хем цього літа

Українець не зміг закріпитися в лондонському клубі і, швидше за все, не продовжить контракт із "молотобійцями"

Андрій Ярмоленко не може закріпитись в основі Вест Хема / Фото: Getty Images

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко вже чотири роки виступає за Вест Хем. Українець є одним із небагатьох представників нашої країни в АПЛ.

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Щоправда, з ігровою практикою у хавбека не складається, тренер Девід Моєс вважає за краще випускати нашого співвітчизника на заміну. До того ж, контракт 32-річного Андрія з лондонцями закінчується вже цього літа.

В інтерв'ю YouTube-каналу "КраСава" Ярмоленко поміркував про своє майбутнє, заявивши, що швидше за все залишить Вест Хем. Також Андрій оцінив ймовірність повернення до Динамо.

"Я думаю, що на 95% я піду. У Вест Хема є опція продовження ще на рік, але зі мною з цього приводу ніхто не зв'язувався. Чекаю на їх рішення у найближчі тиждень-два. Якщо ні, агент буде займатися питанням мого подальшого працевлаштування Будемо дивитися, які варіанти будуть. Мною цікавляться команди з чемпіонату Туреччини та команди, скажімо так, із теплих країн – Саудівська Аравія. Є варіанти з Іспанії, Італії, але я поки що думаю, не визначився. Нині мені не до цього. Так байдуже, де я опинюся.

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До війни я замислювався про повернення до Динамо. Наразі ніхто не знає, що буде взагалі з країною. Якщо не буде чемпіонату, то кудись повертатися? Якщо вибирати гроші та клуб, який дав мені все, я б вибрав клуб".

Зазначимо, що до переїзду до Англії Ярмоленко пограв за Десну, київське Динамо та дортмундську Боруссію. Щоправда, всі свої трофеї хавбек виграв у складі "біло-синіх" – три чемпіонства, два Кубки та три Суперкубки.

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Також Ярмоленко є лідером збірної України, за яку виступає із 2009 року. Хавбек провів 106 матчів і забив 44 голи, поступаючись за цим показником лише Андрію Шевченку (48 голів).