Утричі більше, ніж у Петракова: Колос дав рекордну зарплатню новачкові

Андрій Тотовицький, залишивши Десну, уже увійшов до історії Колоса – за розміром своєї заробітної плати

Олександр Петраков і Андрій Тотовицький / Фото: Колаж: Сьогодні

У футбольній Україні розпочався період трансферів. Ми вже повідомляли, що Динамо отримає 23 млн євро від Евертона за Миколенка.

Тепер стали відомі подробиці гучного внутрішньоукраїнського переходу. Експівзахисник Шахтаря та збірної України Андрій Тотовицький, якого сватали до Динамо, залишив чернігівську Десну і перебрався до Колоса з Ковалівки.

Реклама

При цьому, як повідомляє ТаТоТаке, Тотовицький стане рекордсменом із зарплати в історії Колоса. За даними ведучого програми Андрія Сеньківа, 28-річний футболіст отримуватиме у Ковалівці 30 тисяч доларів на місяць.

Реклама

Для порівняння – це втричі більше, ніж зарплата головного тренера збірної України Олександра Петракова, котрий отримує 10 тисяч доларів на місяць.

Тренер збірної України Петраков / Фото: Getty Images

За неофіційними даними, Тотовицький уклав із Колосом контракт на три роки. При цьому клуб із села під Києвом перебив пропозиції Ворскли та Дніпра-1, які були готові платити футболістові 15-20 тисяч доларів на місяць.

Реклама