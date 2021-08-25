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Петраков викликав до збірної України другого воротаря Динамо

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
25 серпня, 15:29
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Наставник збірної України прийняв рішення замінити Андрія Луніна, який здав позитивний текст на COVID-19, на Дениса Бойка
Денис Бойко
Денис Бойко / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Тренерський штаб збірної України оперативно викликав до національної команди голкіпера Дениса Бойка з київського Динамо. Це рішення пов'язане з тим, що Андрій Лунін здав позитивний тест на коронавірус. У зв'язку з чим воротар мадридського Реала не зможе взяти участь у вересневому зборі національної команди.

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Денис Бойко
Денис Бойко / Фото: Instagram

Денис Бойко вже має досвід виступів за збірну України, в її складі він провів шість матчів. Останній раз 33-річний воротар виходив на поле у складі національної команди в листопаді 2018 року проти збірної Словаччини (1:4).

Андрій Пятов
Андрій Пятов / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що раніше замість травмованих воротарів Георгія Бущана і Анатолія Трубіна, виклики в збірну отримали Андрій Пятов з донецького Шахтаря і Дмитро Різник з Ворскли. Як відомо, після Євро-2020 голкіпер "гірників" прийняв рішення закінчити кар'єру в національній команді, але у зв'язку екстреною ситуацією в збірній прийняв рішення допомогти команді.

Збірна України добре проявила себе на Євро-2020
Збірна України добре проявила себе на Євро-2020 / Фото: Reuters

Вже 1 вересня збірна України зіграє поєдинок відбіркового турніру ЧС-2022 проти команди Казахстану, який відбудеться в Нур-Султані на стадіоні Астана-Арена. 4 вересня на НСК Олімпійський Україна прийматиме Францію, а 8 вересня в Пльзені проведе товариський спаринг з Чехією.

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Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтар
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Дніпро-1
5
10:5
10
6
Олександрія
5
5:3
10
7
Зоря
5
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7
8
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5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
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4
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4
12
Рух
5
4:8
4
13
Інгулець
5
5:11
4
14
Чорноморець
5
5:14
3
15
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5
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2
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