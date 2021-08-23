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Основний воротар Шахтаря вибув на тривалий час. Стали відомі подробиці

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
23 серпня, 16:36
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Напередодні важливих матчів в Лізі чемпіонів донецький Шахтар через травми залишився без основного голкіпера
Анатолій Трубін
Анатолій Трубін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Воротар донецького Шахтаря і збірної України Анатолій Трубін не зможе грати як мінімум три місяці, повідомляє FanDay. За даними видання, у молодого голкіпера діагностували розрив меніска.

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Воротар збірної України Анатолій Трубін
Воротар збірної України Анатолій Трубін / Фото: Getty Images

Спочатку планувалося зробити операцію Трубіну в Італії, але потім вирішили скористатися послугами українських хірургів. Воротар "гірників" вже переніс операцію в Києві, але відновитися зможе не раніше грудня. Цілком можливо, що в цьому році Анатолій вже не вийде на поле.

Воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін
Воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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У нинішньому сезоні 20-річний голкіпер зіграв в семи матчах чемпіонату і Ліги чемпіонів, в яких пропустив 5 м'ячів. Останній раз Трубін захищав ворота Шахтаря у матчі проти Монако, який завершився перемогою "гірників" 1:0.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У поєдинку 5-го туру УПЛ, в якому Шахтар розгромив Чорноморець 3:0, в "рамці" стояв досвідчений Андрій Пятов, а в запасі був Олексій Шевченко.

Анатолій Трубін і Георгій Бущан
Анатолій Трубін і Георгій Бущан / Фото: Reuters, Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Раніше повідомлялося про те, що основний воротар Динамо і збірної України Георгій Бущан потрапив у лазарет і ризикує пропустити до 10 днів. Є ризик, що голкіперу знадобитися операція.

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