Петраков вызвал в сборную Украины второго вратаря Динамо

Наставник сборной Украины принял решение заменить Андрея Лунина, сдавшего позитивный текст на COVID-19, на Дениса Бойко

Денис Бойко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Тренерский штаб сборной Украины оперативно вызвал в национальную команду голкипера Дениса Бойко из киевского Динамо. Это решение связано с тем, что Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус. В связи с чем вратарь мадридского Реала не сможет принять участие в сентябрьском сборе национальной команды.

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Денис Бойко / Фото: Instagram

Денис Бойко уже имеет опыт выступлений за сборную Украины, в ее составе он провел шесть матчей. Последний раз 33-летний вратарь выходил на поле в составе национальной команды в ноябре 2018 года против сборной Словакии (1:4).

Андрей Пятов / Фото: Reuters

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Напомним, что ранее вместо травмированных вратарей Георгия Бущана и Анатолия Трубина, вызовы в сборную получили Андрей Пятов из донецкого Шахтера и Дмитрий Ризнык из Ворсклы. Как известно, после Евро-2020 голкипер "горняков" принял решение закончить карьеру в национальной команде, но в связи экстренной ситуацией в сборной принял решение помочь команде.

Сборная Украины хорошо проявила себя на Евро-2020 / Фото: Reuters

Уже 1 сентября сборной Украины предстоит сыграть поединок отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Казахстана, который состоится в Нур-Султане на стадионе Астана-Арена. 4 сентября на НСК Олимпийский Украина будет принимать Францию, а 8 сентября в Пльзене проведет товарищеский спарринг с Чехией.