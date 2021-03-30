Партнер Тимощука по збірній України розповів, чому той працює в Росії

Як відомо, колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук вже довго живе в Росії. Зараз уродженець Волині є одним з тренерів пітерського Зеніту, за який раніше виступав. В Україні його за це сильно критикували. А недавно Тимощук прокоментував війну на Донбасі.

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Тим не менш, деякі встають на його захист. Екс-партнер Толика по збірній Артем Федецький в інтерв'ю YouTube-каналі SportArenaTV розповів, чому досі вважає його патріотом України:

"Світ не зійшовся клином на одному Зеніті. Але чому він там працює – це більше особисте. Толік розлучився, у нього інша жінка – тому це вплинуло. Щодо його патріотизму критики він вже багато отримав. Але особисто знаючи Толіка і його ставлення до України, я вважаю, що він – патріот. Коли він грав за збірну, ми багато їздили і у Львові в госпіталь, і в Києві. Після цього Толіку прилітала критика і з того боку, потім – з нашого. Його робота в Зеніті – це сімейне. Те, що він не хоче піднімати на загальний огляд".

Нагадаємо, Анатолій світився в Пітері з квітами з георгіївською стрічкою. До речі, сьогодні йому виповнюється 42 роки.

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Згадаймо, як Анатолій зі скандалом розлучався з першою дружиною:

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