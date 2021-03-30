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Партнер Тимощука по сборной Украины рассказал, почему тот работает в России

30 марта, 14:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Артем Федецкий считает, что это связано с личной жизнью Анатолия

Как известно, бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук уже долго живет в России. Сейчас уроженец Волыни является одним из тренеров питерского Зенита, за который ранее выступал. В Украине его за это сильно критиковали. А недавно Тимощук прокомментировал войну на Донбассе.

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Тем не менее, некоторые встают на его защиту. Экс-партнер Толика по сборной Артем Федецкий в интервью YouTube-каналу SportArenaTV рассказал, почему до сих пор считает его патриотом Украины:

"Мир не сошелся клином на одном Зените. Но почему он там работает – это больше личное. Толик развелся, у него другая женщина – поэтому это повлияло. Относительно его патриотизма критики он уже много получил. Но лично зная Толика и его отношение к Украине, я считаю, что он – патриот.

Когда он играл за сборную, мы много ездили и во Львове в госпиталь, и в Киеве. После этого Толику прилетала критика и с той стороны, потом – с нашей. Его работа в Зените – это семейное. То, что он не хочет поднимать на всеобщее обозрение".

Напомним, Анатолий светился в Питере с цветами с георгиевской ленточкой. Кстати, сегодня ему исполняется 42 года.

Читайте также: Тимощук рекламирует в России носки – бывшая его потроллила.

Вспомним, как Анатолий со скандалом разводился с первой женой:

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