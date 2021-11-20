Ліверпуль проти Арсенала: де і на якому каналі дивитися битву АПЛ

Список трансляцій поєдинку 12-го туру чемпіонату Англії з футболу, який відбудеться у суботу в Ліверпулі

Ліверпуль vs Арсенал / Фото: Reuters

Сьогодні у рамках англійської Прем'єр-ліги відбудуться поєдинки 12-го туру. На "Енфілді" зустрінуться одні з найкращих команд світового футболу.

Коли початок

Матч Ліверпуль – Арсенал розпочнеться о 19:30 за київським часом.

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Де дивитись

Мультимедійна онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Арсенал йде на нашому сайті.

У прямому ефірі поєдинок англійських грандів покаже телеканал Setanta Sports Ukraine.

Крім того, зустріч транслюється на платформі Oll.tv.

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Турнірна таблиця

Після 11 матчів в АПЛ Ліверпуль набрав 22 очки і посідає четверте місце. А в Арсенала 20 очок та п'ята позиція.

За всю історію у поєдинках Арсенала та Ліверпуля було забито 169 голів – це найрезультативніше протистоянням в історії АПЛ. І цього разу букмекери впевнені, що глядачі побачать щонайменше три голи.