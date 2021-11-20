Ливерпуль против Арсенала: где и на каком канале смотреть битву АПЛ

Сегодня в рамках английской Премьер-лиги состоятся поединки 12-го тура. На "Энфилде" встретятся одни из лучших команд мирового футбола.
Когда начало
Матч Ливерпуль – Арсенал начнется в 19:30 по киевскому времени.
Где смотреть
Мультимедийная онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Арсенал идет на нашем сайте.
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В прямом эфире поединок английских грандов покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Кроме того, встреча транслируется на платформе Oll.tv.
Турнирная таблица
После 11 матчей в АПЛ Ливерпуль набрал 22 очка и занимает четвертое место. А в Арсенала 20 очков и пятая позиция.
За всю историю в поединках Арсенала и Ливерпуля было забито 169 голов – это самое результативное противостоянием в истории АПЛ. И в этот раз букмекеры уверены, что зрители увидят не менее трех голов.