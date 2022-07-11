Іспанія та Португалія назвали міста для заявки на ЧС-2030

Іспанія буде основною країною і прийме матчі на 11 стадіонах, португальцям потрібно буде підготувати лише три арени

Стадіони в Барселоні й Лісабоні, які можуть прийняти ЧС-2030 / Фото: Колаж: Сьогодні

Іспанія та Португалія мають намір подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Матчі мають пройти на 14 стадіонах у двох країнах.

Іспанія є основною країною – там ігри пройдуть на 11 аренах.

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Міста-кандидати на ЧС-2030

Іспанія

Мадрид

Барселона

Севілья

Малага

Більбао

Ла-Корунья

Хіхон

Валенсія

Сарагоса

Лас-Пальмас

Мурсія

Сан-Себастьян

Португалія

Лісабон

Порту

Португальці хочуть використати два стадіони у столиці та один у Порту. В Іспанії Мадрид і Барселона пропонують по два стадіони, тож країні ще належить обрати ті самі 11 з більшої кількості кандидатів.

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Хто ще претендує на ЧС-2030

Через вісім років мундіаль готові організувати Італія разом із Саудівською Аравією.

Після отримання жіночого мундіалю та Олімпійських ігор Австралія готова замахнутися на організацію чоловічого чемпіонату світу з футболу.

ЧС з футболу хочуть провести в Ізраїлі та Палестині. Таку ідею озвучив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

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Чилі, Аргентина, Уругвай та Парагвай хочуть організувати ювілейний мундіаль.

Сербія, Болгарія, Румунія та Греція подадуть загальну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.

Південна Корея запропонує КНДР, Китаю та Японії провести разом ЧС-2030.

Великобританія планує прийняти чемпіонат світу з футболу 2030 року. Британці хочуть проводити матчі на території всіх асоціацій.