Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Такого дуету в футболі ніколи не було! Італія разом з шейхами хоче провести чемпіонат світу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 липня, 17:17
Копіювати лінк
Італійці вже двічі брали світову першість, але тепер країні потрібно шукати помічника – в турнірі буде виступати 48 команд
Компанію Італії готова скласти Саудівська Аравія
Компанію Італії готова скласти Саудівська Аравія

Після перемоги збірної Італії на Євро-2020 в країні почався футбольний бум. Уряд розглядає можливість подати заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року. Підбиває їх на це Саудівська Аравія! Між країнами налагоджені добрі спортивні відносини. Так, в січні 2022 року Саудівська Аравія прийме Суперкубок Італії.

Чи є досвід?

Саудівська Аравія ще не приймала турніри подібного рівня. А ось в Італії пройшли два чемпіонати світу – в 1934 і 1990 роках. До нинішнього часу мундіаль лише одного разу проходив в двох країнах. У 2002 році світову першість приймали Корея і Японія. А ось в 2026 році чемпіонат світу приймуть відразу три держави – США, Канада і Мексика. Це і зрозуміло, адже вперше на світову першість поїдуть 48 команд! При такій кількості, жодній країні складно організувати світовий форум. Але унікальність цього дуету в тому, що обидві країни перебувають на різних континентах.

Хто суперники?

Плани подати заявку на проведення ЧС-2030 вже висловили Марокко, американський квартет Уругвай/Аргентина/Парагвай/Чилі, європейський квартет Румунія/Греція/Болгарія/Сербія, а також Іспанія спільно з Португалією. Також в проведенні турніру зацікавлені Англія і Китай.

В тренді

Дивіться фінал Євро-2020:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти