Такого дуету в футболі ніколи не було! Італія разом з шейхами хоче провести чемпіонат світу

Італійці вже двічі брали світову першість, але тепер країні потрібно шукати помічника – в турнірі буде виступати 48 команд

Компанію Італії готова скласти Саудівська Аравія

Після перемоги збірної Італії на Євро-2020 в країні почався футбольний бум. Уряд розглядає можливість подати заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року. Підбиває їх на це Саудівська Аравія! Між країнами налагоджені добрі спортивні відносини. Так, в січні 2022 року Саудівська Аравія прийме Суперкубок Італії.

Чи є досвід?

Саудівська Аравія ще не приймала турніри подібного рівня. А ось в Італії пройшли два чемпіонати світу – в 1934 і 1990 роках. До нинішнього часу мундіаль лише одного разу проходив в двох країнах. У 2002 році світову першість приймали Корея і Японія. А ось в 2026 році чемпіонат світу приймуть відразу три держави – США, Канада і Мексика. Це і зрозуміло, адже вперше на світову першість поїдуть 48 команд! При такій кількості, жодній країні складно організувати світовий форум. Але унікальність цього дуету в тому, що обидві країни перебувають на різних континентах.

Хто суперники?

Плани подати заявку на проведення ЧС-2030 вже висловили Марокко, американський квартет Уругвай/Аргентина/Парагвай/Чилі, європейський квартет Румунія/Греція/Болгарія/Сербія, а також Іспанія спільно з Португалією. Також в проведенні турніру зацікавлені Англія і Китай.

Дивіться фінал Євро-2020: