Найменший материк побореться за чемпіонат світу з футболу

Після отримання жіночого мундіалю і Олімпійських ігор Австралія готова замахнутися на організацію чоловічого чемпіонату світу з футболу

Австралія ще не проводила чемпіонат світу з футболу

Футбольна федерація Австралії приступила до розробки стратегії проведення чемпіонату світу 2030 або 2034 року серед чоловіків. На це її підштовхнуло отримання права провести жіночий мундіаль в 2023 році.

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Як вважає виконавчий директор ФФА Джеймс Джонсон, його країні варто спробувати піти шляхом Канади і Бразилії, і після успішного проведення жіночого чемпіонату світу подати заявку на чоловічу першість.

"В 2023-му році ми проведемо великі змагання. Ми збираємося використовувати їх спадщину в майбутньому, і повинні спробувати вичавити з реалізації проекту якомога більше. Вважаю, що це могло б стати сходинкою до успішної заявки до більшої кількості змагань під егідою ФІФА. Дійсно, існує тенденція, що країна, яка проводила у себе жіночий чемпіонат світу, потім проводить і чоловічий. Подивіться на Канаду, яка в 2015-му році приймала жіночий мундіаль, а 11 років по тому вони, разом з США і Мексикою, прийматимуть чоловічу першість. У той же час у Бразилії був суміжний досвід чемпіонату світу-2014 і Олімпіади в Ріо 2016".

Варто зазначити, що Австралія також виявилася переможницею у виборі місця проведення Олімпійських ігор-2032, які пройдуть у Брісбені.

Конкуренцію в боротьбі за мундіаль-2030 Австралії на цей момент становитимуть: Марокко, об'єднана заявка Аргентини, Уругваю, Чилі та Парагваю, об'єднана заявка Іспанії та Португалії, а також об'єднана заявка Болгарії, Румунії, Греції та Сербії.

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Щодо чемпіонату світу-2034, то тут варто виділити спільну заявку країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії (ACEAH): Бруней, В'єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М'янма, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, а також Єгипту.