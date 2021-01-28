Форвард "Динамо" хрестив сина, якого назвав на честь загиблого брата

Нападник "Динамо" Назарій Русин, який продовжує відновлюватися після перелому ключиці, хрестив свою дитину – сина Олега.
Фотографіями цієї події у себе в Instagram поділилася дружина Русина Марія – випускниця Університету МВС і любителька вокалу, на якій динамівець одружився минулого літа.
Відзначимо, що з нагоди хрестин був приготований двох'ярусний торт, а також надуто безліч кульок – і те й інше в динамівських, "біло-синіх", кольорах. А ще гостей свята зустрічав напис "Хрещення Олежика".
В куми Русини взяли футболіста "Динамо" Романа Вантуха, який на умовах оренди виступає зараз за "Олександрію", а також косметологиню – Оксану Світлак.
Додамо, що сина Назарій Русин назвав Олегом в пам'ять про свого старшого брата, який загинув влітку 2016 року. Брату нападник присвячує і всі свої голи.
Читайте також: Хлопчика з Тернополя, обстріляного з дробовика, будуть виходжувати на базі "Динамо"
За словами Назарія Русина, після операції, пов'язаної з переломом ключиці під час двостороннього матчу, він має повернутися до основної групи "Динамо" 19 лютого.
Дивіться, як забиває Назарій Русин
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк