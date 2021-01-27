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Хлопчика з Тернополя, обстріляного з дробовика, будуть виходжувати на базі "Динамо"

27 січня, 15:45

Олег Люлька Олег Люлька

Столичний клуб взяв на себе витрати на лікування і реабілітацію 11-річного Максима Капустяника

Київське "Динамо" взяло на себе витрати з лікування та подальшої реабілітації 11-річного Максима Капустяника, якого днями обстріляли в Тернополі. Нагадаємо, хлопчикові, що закрив собою молодшу сестру, дісталося 40 дробинок.

"Коли я сказав йому, що його підтримує все футбольне співтовариство "Динамо", синові було дуже приємно. Сподіваюся, це додасть йому сил для лікування, а в майбутньому допоможе стати якщо не великим футболістом, то гідною людиною. Наразі зробили все можливе , щоб Макс встав на ноги. Він вже робить перші кроки – це дуже важливо. Сподіваємося, що час залікує рани", – розповів офіційному сайту "Динамо" батько юного футболіста Максима Капустяника – Ярослав

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Ярослав Капустяник і його син Максим

Ярослав Капустяник і його син Максим / Фото: te.20minut.ua

"Знаю, що наші футболісти – капітан команди Сидорчук, Циганков та інші – хотіли приїхати до Максима в лікарню, але через карантин і важкий стан пацієнта до нього нікого не пускають. Думаю, ми це надолужимо, і після повернення команди з Туреччини він обов'язково зустрінеться з динамівцями. Сподіваємося, що до того часу Максима вже випишуть і він буде проходити реабілітацію у нас на базі, де для нього підготують номер", – сказав президент "Динамо" Ігор Суркіс

Нагадаємо, дітей майже впритул розстріляли на шкільному стадіоні в Тернополі, де вони хотіли покататися на санчатах з гірки. Дробовик знайшли в 20 метрах від стадіону, в одній із квартир під час обшуків.

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У 11-річного Максима Капустяника була повністю обпалена куртка на спині, а в тілі – майже півсотні дробинок від заряду. В обласній дитячій лікарні обробили рани, витягли 4 дробинки і терміново перевезли до столиці в Охматдит, де зараз борються за здоров'я хлопчика з Тернополя.

Картеч заряду поцілила e ще одного хлопчика. Йому в обласній дитячій лікарні вже видалили дробину.

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Тернопіль Динамо Київ обстріли дробовик Ярослав Капустяник

Джерело: te.20minut.ua

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