Форвард "Динамо" крестил сына, которого назвал в честь погибшего брата

Кумом Назария Русина стал динамовец Роман Вантух, выступающий на правах аренды за "Александрию"

Нападающий "Динамо" Назарий Русин, продолжающий восстанавливаться после перелома ключицы, крестил своего ребенка – сына Олега.

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Фотографиями этого события у себя в Instagram поделилась супруга Русина Мария – выпускница Университета МВД и любительница вокала, на которой динамовец женился прошлым летом.

Отметим, что по случаю крестин был приготовлен двухъярусный торт, а также надуто множество шаров – и то и другое в динамовских, "бело-синих", цветах. А еще гостей праздника встречала надпись "Хрещення Олежика".

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В кумовья Русины взяли футболиста "Динамо" Романа Вантуха, который на правах аренды выступает сейчас за "Александрию", а также косметолога – Оксану Свитлак.

Добавим, что сына Назарий Русин назвал Олегом в память о своем старшем брате, который погиб летом 2016 года. Брату нападающий посвящает и все свои голы.

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По словам Назария Русина, после операции, связанной с переломом ключицы во время двустороннего матча, он должен вернуться в основную группу "Динамо" 19 февраля.

Смотрите, как забивает Назарий Русин

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