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Сонце замість м'яча: футболіст "Динамо" розважається в Еміратах, поки інші працюють

28 січня, 12:17

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Легіонери київського клубу де Пена і Дуелунд отримали додаткову відпустку

Уже найближчої п'ятниці "Динамо" відправиться на другий тренувальний збір – до Туреччини. Зараз підопічні Мірчі Луческу тренуються в Києві, проте, як виявилося, не всі. Уругваєць Карлос де Піна й данець Міккель Дуелунд залишилися в ОАЕ після першого збору: керівництво клубу дозволило їм ще трохи відпочити. Нещодавно "Динамо" відмовилося продати свого лідера в Америку: замало мільйонів.

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Де Пена вибрався в пустелю, де зробив кілька привабливих кадрів. Зокрема, показав, як він грає сонцем замість м'яча – і ногою, і руками.

28-річний Карлос здружився з 23-річним Міккелем, і тепер хлопці прекрасно проводять час разом, називаючи один одного братами.

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Також футболіст показав прекрасний захід сонця в Дубаї.

На зборі в Туреччині лідер чемпіонату України планує зіграти п'ять контрольних матчів. Перший із них – уже в суботу з .болгарським "Лудогорцем".

Тим часом, стало відомо, що легіонер "Динамо" отримав у Києві курйозну травму.

Згадаймо, як уругваєць забивав за "Динамо" в Лізі чемпіонів:

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ОАЕ футбол Сонце Динамо Київ Міккель Дуелунд Карлос де Пена
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