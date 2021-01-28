Сонце замість м'яча: футболіст "Динамо" розважається в Еміратах, поки інші працюють

Уже найближчої п'ятниці "Динамо" відправиться на другий тренувальний збір – до Туреччини. Зараз підопічні Мірчі Луческу тренуються в Києві, проте, як виявилося, не всі. Уругваєць Карлос де Піна й данець Міккель Дуелунд залишилися в ОАЕ після першого збору: керівництво клубу дозволило їм ще трохи відпочити. Нещодавно "Динамо" відмовилося продати свого лідера в Америку: замало мільйонів.
Де Пена вибрався в пустелю, де зробив кілька привабливих кадрів. Зокрема, показав, як він грає сонцем замість м'яча – і ногою, і руками.
28-річний Карлос здружився з 23-річним Міккелем, і тепер хлопці прекрасно проводять час разом, називаючи один одного братами.
Також футболіст показав прекрасний захід сонця в Дубаї.
На зборі в Туреччині лідер чемпіонату України планує зіграти п'ять контрольних матчів. Перший із них – уже в суботу з .болгарським "Лудогорцем".
Тим часом, стало відомо, що легіонер "Динамо" отримав у Києві курйозну травму.
Згадаймо, як уругваєць забивав за "Динамо" в Лізі чемпіонів:
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