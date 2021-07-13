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Боксера пограбували під час фіналу Євро-2020 і забрали золоту медаль Олімпіади

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
13 липня, 08:42
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Британського боксера обікрали під час фіналу Євро-2020 і вкрали золоту медаль Олімпіади-2008. Нагорода дуже цінна для боксера, тому він просить допомогти в пошуку злочинця
У Джеймса Дігейла вкрали золото Олімпіади під час фіналу Євро
У Джеймса Дігейла вкрали золото Олімпіади під час фіналу Євро / Фото: Instagram

Олімпійського чемпіона з боксу Джеймса Дегейла обікрали під час фіналу Євро-2020 між Італією та Англією на "Вемблі". Поки вся країна стежила за історичним матчем, невідомий пробрався в будинок батьків боксера і забрав цінні речі, в тому числі і золоту олімпійську медаль-2008.

"Будинок моїх батьків був пограбований минулої ночі, коли наші хлопці намагалися" повернути його додому"! Він забрав дві моїх нагороди – золоту олімпійську медаль і Орден кавалера Британської імперії. Вони нічого не варті ні для кого, крім мене, це два досягнення, які я ціную в своїй боксерській кар'єрі. Я спустошений і хочу повернути свої медалі. Чи може хто-небудь допомогти, повідомивши будь-яку наявну у вас інформацію? Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію", – написав Джеймс Дегейл в Instagram.

Також Джеймс Дегейл опублікував коротке відео з камер відеоспостереження, які зафіксували грабіжника.

Крім олімпійського тріумфу Джеймс Дегейл двічі ставав чемпіоном світу за версією IBF в другій середній вазі в професіоналах. Він завершив кар'єру в 2019 році.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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