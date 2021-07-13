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Боксера ограбили во время финала Евро-2020 и унесли золоту медаль Олимпиады

Александр Трикиша Александр Трикиша
13 июля, 08:42
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Британского боксера обокрали во время финала Евро-2020 и украли золотую медаль Олимпиады-2008. Награда очень ценная для боксера, поэтому он просит помочь в поиске преступника
У Джеймса Дигейла украли золото Олимпиады во время финала Евро
У Джеймса Дигейла украли золото Олимпиады во время финала Евро / Фото: Instagram

Олимпийского чемпиона по боксу Джеймса Дигейла обокрали во время финала Евро-2020 между Италией и Англией на "Уэмбли". Пока вся страна следила за историческим матчем, неизвестный пробрался в дом родителей боксера и унес ценные вещи, в том числе и золотую олимпийскую медаль-2008.

"Дом моих родителей был ограблен прошлой ночью, когда наши парни пытались "вернуть его домой"! Он забрал две моих награды – золотую олимпийскую медаль и Орден кавалера Британской империи. Они ничего не стоят ни для кого, кроме меня, это два достижения, которые я ценю в своей боксерской карьере. Я опустошен и хочу вернуть свои медали. Может ли кто-нибудь помочь, сообщив любую имеющуюся у вас информацию? Пожалуйста, распространите эту информацию", – написал Дигейл в Instagram.

Также Дигейл опубликовал короткое видео из камер видеонаблюдения, зафиксировавших грабителя.

Помимо олимпийского триумфа Дигейл дважды становился чемпионом мира по версии IBF во втором среднем весе в профессионалах. Он завершил карьеру в 2019 году.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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