Боксера ограбили во время финала Евро-2020 и унесли золоту медаль Олимпиады

Британского боксера обокрали во время финала Евро-2020 и украли золотую медаль Олимпиады-2008. Награда очень ценная для боксера, поэтому он просит помочь в поиске преступника

У Джеймса Дигейла украли золото Олимпиады во время финала Евро / Фото: Instagram

Олимпийского чемпиона по боксу Джеймса Дигейла обокрали во время финала Евро-2020 между Италией и Англией на "Уэмбли". Пока вся страна следила за историческим матчем, неизвестный пробрался в дом родителей боксера и унес ценные вещи, в том числе и золотую олимпийскую медаль-2008.

"Дом моих родителей был ограблен прошлой ночью, когда наши парни пытались "вернуть его домой"! Он забрал две моих награды – золотую олимпийскую медаль и Орден кавалера Британской империи. Они ничего не стоят ни для кого, кроме меня, это два достижения, которые я ценю в своей боксерской карьере. Я опустошен и хочу вернуть свои медали. Может ли кто-нибудь помочь, сообщив любую имеющуюся у вас информацию? Пожалуйста, распространите эту информацию", – написал Дигейл в Instagram.

Также Дигейл опубликовал короткое видео из камер видеонаблюдения, зафиксировавших грабителя.

Помимо олимпийского триумфа Дигейл дважды становился чемпионом мира по версии IBF во втором среднем весе в профессионалах. Он завершил карьеру в 2019 году.