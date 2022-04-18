Кінець кар'єри? Чемпіон світу проломив череп кубинському боксеру

Боксерський поєдинок за три чемпіонські титули ледь не закінчився трагедією для кубинця Йорденіса Угаса

Кубинський боксер Йорденіс Угас ризикує достроково завершити кар'єру / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Минулими вихідними американський боксер Ерос Спенс завдав нищівної поразки кубинцю Йорденісу Угасу і завоював три чемпіонські титули у напівсередній вазі.

Поєдинок було зупинено у 10-му раунді, після рекомендації лікаря припинити бій. Величезна гематома і запливше око Угаса являли собою страшне видовище.

Реклама

Одразу після чемпіонської битви кубинець був госпіталізований. Обстеження лікарів показало, що Угасу зламали очницю та ребра.

У клініці Йорденіса відвідала красуня-дружина і він написав про свій стан уболівальникам боксу.

"Насамперед хочу вибачитися за те, що не зміг особисто подякувати всім тим, хто підтримував мене в цьому поєдинку. У мене перелом очниці. Найближчими днями лікарі визначаться з лікуванням.

Реклама

Усю попередню ніч провів у шпиталі. І навіть зараз пишу це повідомлення одним оком – другий закритий. Але дуже хочу до всіх звернутися, адже це для мене дуже важливо. Хочу подякувати всім за підтримку. Хочу привітати Спенса. Ти – великий чемпіон. Для мене було честю розділити з тобою ринг", – написав Угас у Instagram.

Варто відзначити громадянську позицію Йорденіса Угаса щодо війни в Україні. Кубинський боксер публічно виступив із засудженням агресії Росії. А кривавого диктатора Путіна Угас порівняв із Гітлером. Дуже чесна та смілива позиція екс-чемпіона, незважаючи на те, що Куба вважається союзником Росії.