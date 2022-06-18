Бетербієв – Сміт: у скільки бій і де дивитись

Чемпіон світу за версіями WBC та IBF Артур Бетербієв зустрінеться з чемпіоном WBO Джо Смітом, щоб об'єднати титули у напівважкій вазі

Бетербієв - Сміт, бій за чемпіонські пояси за версіями WBC, WBO, IBF

У ніч із 18 на 19 червня у Нью-Йорку (США) відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане поєдинок за об'єднання титулів у напівважкій вазі. Чемпіон світу за версіями WBC та IBF Артур Бетербієв зустрінеться з чемпіоном WBO Джо Смітом. Раніше Бетербієв відмовився від російського прапора.

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Коли початок. Початок поєдинку не раніше 6:00 за Києвом.

Де дивитись. Пряма трансляція вечора боксу на ESPN+ та Sky Sports.

Хто переможе. У конторах явний фаворит Бетербієв, коефіцієнт на його перемогу – 1.12, на нічию – 21, на перемогу Сміта – 5.50.

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Усі бої вечора боксу в Нью-Йорку 18 червня:

Артур Бетербієв (17-0, 17 KO) – Джо Сміт (28-3, 22 KO)

Робейсі Рамірес (9-1, 5 KO) – Абрахам Нова (21-0, 15 KO)

Венді Туссен (13-1, 6 КО) – Асін Байфілд (15-4-1, 7 KO)

Брюс Керрінгтон (3-0, 2 КО) – Адріан Лейва (3-2-1, 1 КО)

Джахі Такер (7-0, 4 КО) – Ді Андре Сміт (11-1, 5 КО)

Трой Айзлі (5-0, 3 КО) – Донте Стаббс (6-5, 2 КО)

Джахья Браун (10-0, 8 КО) – Кін Макмахон (7-2, 4 КО)

Данило Платоновський (4-0, 2 КО) – Флойд Діас (4-0, 1 КО)

Кіран Моллой (1-0, 1 КО) – Джонатан Райан Беррс (4-5, 1 КО)

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