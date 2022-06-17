Мільйон лайків за 12 годин: що з собою зробив Майк Тайсон (відео)

Легендарний боксер Майк Тайсон взяв участь у популярному телешоу, для чого йому довелося вдягнутися в костюм бджоли

Майк Тайсон оригінально презентував свій серіал / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Майк Тайсон нещодавно принизив росіян. А тепер засвітився у популярному шоу Jimmy Kimmel Live.

"Він літає, як метелик, а жалить як бджола", – так представив боксера ведучий.

І Майк з'явився у образі бджоли.

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"Гарно, я почуваюся красивим", – заспівав Майк за лаштунками.

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Публікація в Instagram Майка зібрала понад мільйон лайків за 12 годин.

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А причина запрошення Тайсона була в тому, що незабаром на екранах з'явиться серіал під назвою "Майк", де розповідається історія життя боксера.

Не так давно до Майка Тайсона в літаку чіплявся чоловік, який двічі сидів у в'язниці. Боксер побив його до крові.