Баскетболіст із Донецька відмовився виступати за російський військовий клуб

Уродженець Донецька Джоель Боломбой, який виступав за московський ЦСКА, відмовився повертатися до російського баскетбольного клубу.

З початком війни Боломбой покинув ЦСКА, проте тепер росіяни вимагають, щоб баскетболіст до 1 травня повернувся до команди. Інакше загрожують штрафними санкціями.

"Відчепіться! Я вже сказав вам, що не повернуся. Ви загрожує гравцям і караєте їх. Це ваш спосіб змусити гравців робити те, що ви хочете. Коли ситуація між Росією та Україною загострилася, ви сказали мені та всій команді, що ви все розумієте і ми можемо піти", – цитує Боломбоя сайт Терикон.