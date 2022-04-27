Баскетболіст із Донецька відмовився виступати за російський військовий клуб

Уродженець Донецька Джоель Боломбой, який виступав за московський ЦСКА, відмовився повертатися до російського баскетбольного клубу.
З початком війни Боломбой покинув ЦСКА, проте тепер росіяни вимагають, щоб баскетболіст до 1 травня повернувся до команди. Інакше загрожують штрафними санкціями.
"Відчепіться! Я вже сказав вам, що не повернуся. Ви загрожує гравцям і караєте їх. Це ваш спосіб змусити гравців робити те, що ви хочете. Коли ситуація між Росією та Україною загострилася, ви сказали мені та всій команді, що ви все розумієте і ми можемо піти", – цитує Боломбоя сайт Терикон.
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Довідка
- Джоель Боломбой народився у Донецьку, його батько був із Конго. У дитинстві з батьками переїхав до США, де зайнявся баскетболом. 2017 року викликався до збірної України, проте так і не потрапив до складу на чемпіонат Європи. Після цього прийняв російське громадянство.
- ЦСКА – Центральний спортивний клуб Армії фінансується Міністерством оборони Росії.