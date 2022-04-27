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Баскетболист из Донецка отказался выступать за российский военный клуб

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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27 апреля, 15:41
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После начала войны Джоэль Боломбой покинул Россию и не хочет продолжать играть за московский ЦСКА
Родину Боломбоя оккупировала российская армия
Родину Боломбоя оккупировала российская армия / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Уроженец Донецка Джоэль Боломбой, выступавший за московский ЦСКА, отказался возвращаться в российский баскетбольный клуб.

С началом войны Боломбой покинул ЦСКА, однако теперь россияне требуют, чтобы баскетболист до 1 мая вернулся в расположение команды. Иначе грозят штрафным санкциями.

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"Отстаньте! Я уже сказал вам, что не вернусь. Вы угрожаете игрокам и наказываете их. Это ваш способ заставить игроков делать то, что вы хотите. Когда ситуация между Россией и Украиной обострилась, вы сказали мне и всей команде, что вы все понимаете и мы можем уйти", – цитирует Боломбоя сайт Террикон.

Справка

  • Джоэль Боломбой родился в Донецке, его отец был из Конго. В детстве с родителями переехал в США, где занялся баскетболом. В 2017 году вызывался в сборную Украины, однако так и не попал в состав на чемпионат Европы. После чего принял российское гражданство.
  • ЦСКА – Центральный спортивный клуб Армии, финансируется Министерством обороны России.

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