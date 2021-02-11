Свитолина прет! Разгромила звезду из США и вышла на экс-россиянку Путинцеву

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает радовать своих болельщиков. Сегодня пятая ракетка мира вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии, обыграв во втором круге соревнований восходящую звезду мирового тенниса – 16-летнюю американку Кори Гауфф – со счетом 6:4, 6:3.

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Матч Свитолиной с Гауфф продолжался 1 час 18 минут. Украинка занесла в свой актив не так много активно выигранных мячей (19 против 24 у Гауфф), но при этом допустила меньше невынужденных ошибок (15 против 22 у американки).

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Эта победа принесла Элине Свитолиной 165 228 американских долларов призовых. Это порядка 4,6 млн гривен. Отметим, что победитель соревнований пополнит свой счет на $2 113 375. До сих пор Элине выигрывать турниры "Большого шлема" не удавалось.

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Уже известно, что в следующем раунде Свитолина сыграет с бывшей россиянкой Юлией Путинцевой, которая сейчас выступает за Казахстан. Кстати, ранее мы писали, что перед стартом Australian Open в номер Путинцевой пробралась мышь и не давала спортсменке спать.

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Добавим, что первый номер украинского мужского тенниса Сергей Стаховский выбыл из одиночной сетки Australian Open уже в первом раунде, уступив в пяти сетах сербу Душану Лайовичу.

Свитолина, танец, TikTok Видео: Instagram

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