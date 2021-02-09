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Вот это любовь! Свитолина после победы передала послание Монфису

9 февраля, 09:43

Олег Люлька Олег Люлька

Украинка растопила сердца болельщиков, на камеру признавшись в своих чувствах к французу

Украинка Элина Свитолина передала романтическое послание своему возлюбленному Гаэлю Монфису после того, как на старте Australian Open за два часа обыграла чешку Марию Боузкову и заработала более 3 млн гривен призовых.

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На камере для автографов Элина написала "Гаэль" и нарисовала сердечко, признавшись французскому теннисисту в любви.

Отметим, что Гаэль Монфис уже выбыл из борьбы за трофей в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии, неожиданно проиграв накануне в стартовом раунде финну Эмилю Руусувуори в пяти сетах.

  • "Теперь Элина будет отдуваться и за себя, и за того парня", – пишут в соцсетях поклонники пары
  • "Этот автограф Элины – такой сексуальный!" – отмечает другой пользователь
  • "Как же это было мило со стороны Элины! Она растопила даже мое сердце", – признался еще один болельщик спортсменки

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Напомним, во втором круге Australian Open Элина Свитолина встретится с восходящей звездой мирового тенниса – 16-летней американкой Кори Гауфф. Та на старте турнира за 57 минут одолела швейцарку Джил Тайхман – 6:3, 6:2, потратив куда меньше сил, чем Свитолина на Боузкову.

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень

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теннис Элина Свитолина Australian Open Гаэль Монфис

Источник: Сегодня|Спорт

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