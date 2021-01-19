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Мышь преследует спортсменку в Австралии и не дает ей спать

19 января, 17:54

Елена Павлова Елена Павлова

Юлия Путинцева уже меняла номер, но грызун никуда не делся

Мышь преследует теннисистку из Казахстана Юлию Путинцеву накануне Australian Open-2021. В первый раз Путинцева пожаловалась на грызуна в своем номере отеля 16 января и попросила переселить ее в другую комнату. Однако ситуация не изменилась. Сегодня спортсменка показала, как мышь бегает уже по ее второму номеру на карантине в Мельбурне.

"Другая комната, та же история. Хотела поспать, но нет. Думаю, мышей много. Некоторые игроки говорили, что тоже их видели. На ресепшене мне сказали, что свободных номеров нет, и они не могут помочь. Вы, должно быть, шутите", — написала Путинцева в Twitter.

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Ранее мы писали, что украинку Марту Костюк закрыли на жесткий карантин в Австралии. Виной тому обнаружение зараженного коронавирусом на чартерном рейсе, которым она летела с другими теннисистками на Зеленый континент.

Читайте также: Полиция будет охранять нарушителей карантина. Теннисисты уже пытались бежать

Ранее также Элина Свитолина передала свои чувства на изоляции в Австралии. Украинская теннисистка теряет счет дням в номере отеля в Мельбурне.

Первый в сезоне турнир "Большого шлема" стартует 8 февраля.

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номер Australian Open теннисистка мышь Юлия Путинцева
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