185 сантиметров божественной красоты! Сексуальная волейболистка ищет мужа для знойной подружки

Наденьте очки, чтобы не ослепнуть

Одна из самых красивых спортсменок Украины волейболистка Людмила Осачук решила выдать замуж свою подругу по луцкой команде "Волынь-Университет-ОДЮСШ" Елену Рудык.

"Прошу любить и жаловать, завидная невеста Елена Рудык. Осознанно отдаю женихов. P.S. Не благодарите, мальчики", – написала у себя в Instagram Людмила Осачук

Реклама

Елена Рудык – слева, Людмила Осачук – справа

Небольшое досье на Елену Рудык

Гражданство: Украина

Дата рождения: 25.05.1996

Амплуа: пасующая

Рост: 185 см

Высота удара: 282 см

Высота блока: 262 см

"На самом деле секрет красоты прост: счастье и внутренний покой поддерживают красоту женщины. Это все так просто, что мы забываем. Влюбленная и любимая женщина всегда красива, здесь не надо никаких хитростей", – говорит Елена Рудык

Смотрите больше фото волейболистки-красотки Елены Рудык

Реклама

Реклама

Реклама

А вот – фото всей луцкой команды волейболисток

Читайте также:

Самые смешные курьезы, которые случаются с красотками

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама