185 сантиметров божественной красоты! Сексуальная волейболистка ищет мужа для знойной подружки

Одна из самых красивых спортсменок Украины волейболистка Людмила Осачук решила выдать замуж свою подругу по луцкой команде "Волынь-Университет-ОДЮСШ" Елену Рудык.
"Прошу любить и жаловать, завидная невеста Елена Рудык. Осознанно отдаю женихов. P.S. Не благодарите, мальчики", – написала у себя в Instagram Людмила Осачук
Елена Рудык – слева, Людмила Осачук – справа
Небольшое досье на Елену Рудык
- Гражданство: Украина
- Дата рождения: 25.05.1996
- Амплуа: пасующая
- Рост: 185 см
- Высота удара: 282 см
- Высота блока: 262 см
"На самом деле секрет красоты прост: счастье и внутренний покой поддерживают красоту женщины. Это все так просто, что мы забываем. Влюбленная и любимая женщина всегда красива, здесь не надо никаких хитростей", – говорит Елена Рудык
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А вот – фото всей луцкой команды волейболисток
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