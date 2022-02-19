Поздравил по-спортивному: как Абраменко объяснил новые обнимашки с россиянином

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александр Абраменко оправдался за скандал, случившийся после его выступления в Пекине

Россиянин Буров и украинец Абраменко / Фото: Reuters

Напомним, после своего выступления Абраменко на эмоциях "дал пять" россиянину Илье Бурову. А после того, как они обменялись рукопожатием, Буров со спины заключил украинца в объятия.

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Эпизод сразу же стал самым обсуждаемым в Сети, ведь еще до Игр Минспорта просило спортсменов избегать контакта с представителями РФ.

Россиянин Буров и украинец Абраменко / Фото: Getty Images

"Я никого не обнимал в этот раз. Только поздравил по-спортивному, как спортсмен спортсмена, и все", – объяснил Абраменко после приезда в Украину, пишет suspilne.media.

А еще стало известно, что провокатором скандала стал именно Буров. Он сам признался, что специально обнял украинца, чтобы попасть в историю, хотя Абраменко его предупреждал перед соревнованиями.

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Медаль завоевали – пора и отдохнуть / Фото: REUTERS

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Кстати, затем вспыхнул другой скандал – Россия присвоила себе серебро Украины на Олимпиаде. Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил, что второе место в соревнованиях фристайлистов должно было достаться Илье Бурову.