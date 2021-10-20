Барселона – Динамо: смотреть онлайн-трансляцию Лиги чемпионов

Все самое важное о матче третьего тура ЛЧ в режиме онлайн – комментарий игры, яркие фото со стадиона Камп Ноу, видеоповторы голов

Вот это афиша! Сегодня в третьем туре Лиги чемпионов на "Камп Ноу" играют Барселона и Динамо.

Матч начинается в 19:45. Комментарии, фото, видеоповторы голов – в нашем онлайне Барселона – Динамо.

БАРСЕЛОНА – ДИНАМО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

2’ УУУУУУУУУУ! Дест мог открывать счет после навеса от Альбы, но не смог попасть в пустые ворота. 1’ Начало матча Поединок стартовал!

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Вчера киевляне провели тренировку на стадионе в Барселоне:

Динамо после двух стартовых матчей в Лиге чемпионов занимает третье место в группе Е. Команда Мирчи Луческу набрала одно очко. Киевлянам очень нужен позитивный результат для того, чтобы оставаться в борьбе за плей-офф турнира.

Барселона идет на последнем месте. Команда в кризисе, у нее нет очков в Лиге чемпионов и плохо идут дела в чемпионате Испании (лишь седьмое место после восьми туров).

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В Украине транслировать игру будет сервис MEGOGO.

Также посмотреть матч в прямом эфире можно на спутниковых каналах:

Матч ТВ (Россия)

Беларусь 5 (Беларусь)

BT Sport 1 (Великобритания)

5 Sport (Израиль)

Arena Sport 1 (Босния, Сербия)

Arena Sport 7 (Хорватия)

Cosmote Sport 2 (Греция)

Digi Sport 1 (Румыния)

Eleven Sports 2 (Португалия)

Nova Sport 3 (Чехия)

Sport 2 (Венгрия)

SportKlub 1 (Словения)

TSN Malta 6 (Мальта)

TV3 Sport (Дания)

Фотографии тренировки Динамо на "Камп Ноу":

КТО ФАВОРИТ

Хозяева. Коэффициент на победу Барселоны равен 1.26. Котировка на ничью – 6.90, на победу Динамо – 12.50.

Таким образом, аналитики рассчитали такую вероятность результата матча:

победа Барселоны – 78%

ничья – 14%

победа Динамо – 8%

Барселона – Динамо: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов