20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 2’
Барселона 0
Динамо 0
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Барселона

19:45

Динамо

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Барселона – Динамо: смотреть онлайн-трансляцию Лиги чемпионов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
20 октября, 19:12
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Все самое важное о матче третьего тура ЛЧ в режиме онлайн – комментарий игры, яркие фото со стадиона Камп Ноу, видеоповторы голов

Вот это афиша! Сегодня в третьем туре Лиги чемпионов на "Камп Ноу" играют Барселона и Динамо.

Матч начинается в 19:45. Комментарии, фото, видеоповторы голов – в нашем онлайне Барселона – Динамо.

БАРСЕЛОНА – ДИНАМО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

2’

УУУУУУУУУУ! Дест мог открывать счет после навеса от Альбы, но не смог попасть в пустые ворота.

1’

Начало матча

Поединок стартовал!

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Вчера киевляне провели тренировку на стадионе в Барселоне:

Динамо после двух стартовых матчей в Лиге чемпионов занимает третье место в группе Е. Команда Мирчи Луческу набрала одно очко. Киевлянам очень нужен позитивный результат для того, чтобы оставаться в борьбе за плей-офф турнира.

Барселона идет на последнем месте. Команда в кризисе, у нее нет очков в Лиге чемпионов и плохо идут дела в чемпионате Испании (лишь седьмое место после восьми туров).

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В Украине транслировать игру будет сервис MEGOGO.

Также посмотреть матч в прямом эфире можно на спутниковых каналах:

  • Матч ТВ (Россия)
  • Беларусь 5 (Беларусь)
  • BT Sport 1 (Великобритания)
  • 5 Sport (Израиль)
  • Arena Sport 1 (Босния, Сербия)
  • Arena Sport 7 (Хорватия)
  • Cosmote Sport 2 (Греция)
  • Digi Sport 1 (Румыния)
  • Eleven Sports 2 (Португалия)
  • Nova Sport 3 (Чехия)
  • Sport 2 (Венгрия)
  • SportKlub 1 (Словения)
  • TSN Malta 6 (Мальта)
  • TV3 Sport (Дания)

Фотографии тренировки Динамо на "Камп Ноу":

КТО ФАВОРИТ

Хозяева. Коэффициент на победу Барселоны равен 1.26. Котировка на ничью – 6.90, на победу Динамо – 12.50.

Таким образом, аналитики рассчитали такую вероятность результата матча:

  • победа Барселоны – 78%
  • ничья – 14%
  • победа Динамо – 8%

Барселона – Динамо: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

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Ворскла

23 окт

17:00

Шахтер

6.05

4.60

1.49

Динамо

24 окт

17:00

Днепр-1

1.36

5.30

7.90
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И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
16
Мариуполь
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