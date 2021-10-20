Барселона – Динамо: смотреть онлайн-трансляцию Лиги чемпионов

Вот это афиша! Сегодня в третьем туре Лиги чемпионов на "Камп Ноу" играют Барселона и Динамо.
Матч начинается в 19:45. Комментарии, фото, видеоповторы голов – в нашем онлайне Барселона – Динамо.
БАРСЕЛОНА – ДИНАМО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
2’
УУУУУУУУУУ! Дест мог открывать счет после навеса от Альбы, но не смог попасть в пустые ворота.
1’
Начало матча
Поединок стартовал!
Вчера киевляне провели тренировку на стадионе в Барселоне:
Динамо после двух стартовых матчей в Лиге чемпионов занимает третье место в группе Е. Команда Мирчи Луческу набрала одно очко. Киевлянам очень нужен позитивный результат для того, чтобы оставаться в борьбе за плей-офф турнира.
Барселона идет на последнем месте. Команда в кризисе, у нее нет очков в Лиге чемпионов и плохо идут дела в чемпионате Испании (лишь седьмое место после восьми туров).
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В Украине транслировать игру будет сервис MEGOGO.
Также посмотреть матч в прямом эфире можно на спутниковых каналах:
- Матч ТВ (Россия)
- Беларусь 5 (Беларусь)
- BT Sport 1 (Великобритания)
- 5 Sport (Израиль)
- Arena Sport 1 (Босния, Сербия)
- Arena Sport 7 (Хорватия)
- Cosmote Sport 2 (Греция)
- Digi Sport 1 (Румыния)
- Eleven Sports 2 (Португалия)
- Nova Sport 3 (Чехия)
- Sport 2 (Венгрия)
- SportKlub 1 (Словения)
- TSN Malta 6 (Мальта)
- TV3 Sport (Дания)
Фотографии тренировки Динамо на "Камп Ноу":
КТО ФАВОРИТ
Хозяева. Коэффициент на победу Барселоны равен 1.26. Котировка на ничью – 6.90, на победу Динамо – 12.50.
Таким образом, аналитики рассчитали такую вероятность результата матча:
- победа Барселоны – 78%
- ничья – 14%
- победа Динамо – 8%
Барселона – Динамо: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов