ТОП-5 великих спортивных побед Украины над Россией

Наши атлеты побеждали врага на спортивных аренах, победит и украинская армия на поле боя!

Украинские герои, покорившие Москву / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня Россия начала войну против Украины. Войну, в которой у российских оккупантов нет шансов победить.

Для поднятия морального духа, мы вспомним великие спортивные победы Украины над Россией.

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1998. Украина – Россия – 3:2

Это был первый матч футбольных сборных после развала Союза. В Киеве команды встретились в отборе на Евро-2000. На заполненном "Олимпийском" Украина добыла великолепную победу. Голы забили – Попов, Скаченко и Ребров.

1999. Россия – Украина – 1:1

Команды завершали отбор на Евро-2000. Россиянам нужна была только победа. Но Андрей Шевченко, на глазах Путина, унизил всю Россию шикарным голом. Для нашей команды эта ничья приравнивается к победе.

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2008. Динамо – Спартак – 4:1, 4:1

В квалификации Лиги чемпионов встретились два непримиримых еще со времен СССР соперника. Киевляне просто поиздевались над москвичами. Противостояние стало бенефисом Артема Милевского, который забил Спартаку четыре гола в двух матчах.

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2003. Кличко победил Поветкина

Братьев Кличко давно хотели побить в России. Надеялись, что это сделает Валуев. Но тот испугался, и за отчизну пришлось драться Русскому Витязю. Ну как драться, бегал он все 12 раундов от Кличко и проиграл без шансов.

2018. Усик победил Гассиева

Этот поединок был за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, а также за кубок Мохаммеда Али. И завершился уверенной победой Усика, который просто уничтожил Гассиева в ринге.

Это были наши великие спортивные победы. Далее будут великие победы украинской армии над Россией. Слава Украине!