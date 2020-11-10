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Украинская судья Монзуль получила назначение на Лигу наций и похвалу от Шевчука

10 ноября, 15:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший игрок и тренер считает, что Катерина - лучший футбольный арбитр Украины

Воскресный матч чемпионата страны между "Шахтером" и "Динамо" судила харьковчанка Катерина Монзуль. Как стало известно позже, она получила назначение от УЕФА и на один из матчей Лиги наций, которые пройдут на этой неделе. Хотя ранее знаменитый футболист сборной возмутился, почему финал Кубка Украины судят женщины.

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О премьере Монзуль в ответственном турнире среди мужчин рассказали на YouTube-канале программы "Великий футбол". Также бывший игрок и тренер Вячеслав Шевчук выдал ей несколько комплиментов, пристыдив мужчин:

"Это назначение показывает, что она в нашей лиге – №1 на данный момент. Наши арбитры-мужчины должны задуматься, почему женщина показывает такой высочайший уровень. Если у нее и случались ошибки, то это в моментах с VAR: она чуть-чуть больше времени уделяла повторам.

А по матчу "Динамо" – "Шахтер": все отлично, все четко. Тете на первых минутах наступил на палец Попову – сразу желтая, среагировала отлично. Здесь нет никакой предвзятости, все по делу: что есть, что видит, то и показывает. Не замедляет игру, кстати".

Летом украинских арбитров позвали судить финальный турнир Лиги чемпионов.

Смотрите, как в Лиге наций сборная Украины обыграла испанцев:

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футбол назначения судья Вячеслав Шевчук Лига наций Екатерина Монзуль
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