Месси узнал имя нового тренера. ПСЖ нашел замену Почеттино

Самый богатый клуб Франции Пари Сен-Жермен объявил о назначении нового главного тренера. Зидана во главе команды мы не увидим

Кристоф Галтье заменил Маурисио Почеттино у руля ПСЖ / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Официальный сайт ПСЖ с разницей всего в один час проинформировал об изменениях на тренерском мостике команды.

Первым дело парижане сообщили об увольнении аргентинского тренера Маурисио Почеттино, работавшего с командой с января 2021 года. Специалист выиграл чемпионат Франции и Кубок Франции. Но в еврокубках команда звезд не смогла достичь ощутимых успехов.

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Вместо него команду будет тренировать 55-летний Кристоф Галтье. Контракт с тренером подписан на два сезона до 30 июня 2024 года. Предыдущим местом работы француза была Ницца. По сообщениям СМИ, "орлята" получат 10 млн евро компенсации.

В позапрошлом сезоне Галтье сделал команду Лилль чемпионами Франции. Специалист триижды признавался лучшим тренером Лиги 1: 2013, 2019, 2021.

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Ранее мы сообщали, что экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека назначен новым главным тренером Лилля. Срок действия договора с португальцем рассчитан на два года.