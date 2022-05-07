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Абрамович остался без любимой игрушки. Согласована продажа Челси

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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7 мая, 09:38
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Эпопея со сменой владельца лондонского Челси близится к логическому завершению. Новым владельцем клуба станет американский бизнесмен
Тодд Бели купит Челси у Абрамовича
Тодд Бели купит Челси у Абрамовича / Фото: Коллаж: Сегодня

Лондонский Челси официально объявил о согласовании сделки по продаже клуба группе собственников во главе с американским бизнесменом Тоддом Бели. Об этом сообщает сайт клуба.

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Из общей суммы инвестиций, 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба. Эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании, с намерением пожертвовать 100% суммы на благотворительные цели, как об этом ранее заявлял Абрамович.

Перевод с замороженного счета будет возможен только после одобрения правительства Великобритании.

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Новые владельцы Челси инвестируют в клуб 1,75 миллиарда фунтов. Это включает в себя инвестиции в стадион "Стэмфорд Бридж", Академию Челси, женскую команду и Кингсмедоу, а также финансирование фонда клуба.

Окончательная продажа будет завершена в конце мая.

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Напомним, почти двадцать лет Челси финансировался из кошелька российского миллиардера Романа Абрамовича – пособника Путина. За поддержку кровавого диктатора Абрамович попал под санкции со стороны Великобритании.

Роман Абрамович организовал переговоры между украинской и российской стороной, несмотря на самые грозные предупреждения путина, вплоть до химической атаки
Роман Абрамович организовал переговоры между украинской и российской стороной, несмотря на самые грозные предупреждения путина, вплоть до химической атаки / Фото: Champion

Отметим, что лондонцы являются действующими победителями Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне чемпионата Англии команда Томаса Тухеля идет на третьем месте, отставая от лидера в лице МанСити на 17 очков.

Челси стал вторым финалистом Кубка Англии
Челси стал вторым финалистом Кубка Англии / Фото: Reuters

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