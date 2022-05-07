Епопея зі зміною власника лондонського Челсі наближається до логічного завершення. Новим власником клубу стане американський бізнесмен

Тодд Белі купить Челсі у Абрамовича / Фото: Колаж: Сьогодні

Лондонський Челсі офіційно оголосив про погодження угоди з продажу клубу групі власників на чолі з американським бізнесменом Тоддом Белі. Про це повідомляє сайт клубу.

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Із загальної суми інвестицій, 2,5 мільярди фунтів стерлінгів будуть направлені на купівлю акцій клубу. Ці доходи будуть переведені на заморожений банківський рахунок у Великій Британії, з наміром пожертвувати 100% суми на благодійні цілі, як про це раніше заявляв Абрамович.

Club Statement. - Chelsea FC (@ChelseaFC) May 7, 2022

Переведення із замороженого рахунку буде можливим лише після схвалення уряду Великобританії.

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Нові власники Челсі інвестують у клуб 1,75 мільярда фунтів. Це включає інвестиції в стадіон "Стемфорд Брідж", Академію Челсі, жіночу команду та Кінгсмедоу, а також фінансування фонду клубу.

Остаточний продаж буде завершено наприкінці травня.

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Нагадаємо, майже двадцять років Челсі фінансувався з гаманця російського мільярдера Романа Абрамовича – посібника Путіна. За підтримку кривавого диктатора Абрамович потрапив під санкції з боку Великої Британії.

Роман Абрамович організував переговори між українською та російською стороною, незважаючи на найгрізніші попередження путіна, аж до хімічної атаки. / Фото: Champion

Зазначимо, що лондонці є переможцями Ліги чемпіонів. Цього сезону чемпіонату Англії команда Томаса Тухеля йде на третьому місці, відстаючи від лідера в особі МанСіті на 17 очок.