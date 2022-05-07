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Абрамович залишився без улюбленої іграшки. Узгоджено продаж Челсі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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7 травня, 09:38
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Епопея зі зміною власника лондонського Челсі наближається до логічного завершення. Новим власником клубу стане американський бізнесмен
Тодд Белі купить Челсі у Абрамовича
Тодд Белі купить Челсі у Абрамовича / Фото: Колаж: Сьогодні

Лондонський Челсі офіційно оголосив про погодження угоди з продажу клубу групі власників на чолі з американським бізнесменом Тоддом Белі. Про це повідомляє сайт клубу.

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Із загальної суми інвестицій, 2,5 мільярди фунтів стерлінгів будуть направлені на купівлю акцій клубу. Ці доходи будуть переведені на заморожений банківський рахунок у Великій Британії, з наміром пожертвувати 100% суми на благодійні цілі, як про це раніше заявляв Абрамович.

Переведення із замороженого рахунку буде можливим лише після схвалення уряду Великобританії.

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Нові власники Челсі інвестують у клуб 1,75 мільярда фунтів. Це включає інвестиції в стадіон "Стемфорд Брідж", Академію Челсі, жіночу команду та Кінгсмедоу, а також фінансування фонду клубу.

Остаточний продаж буде завершено наприкінці травня.

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Нагадаємо, майже двадцять років Челсі фінансувався з гаманця російського мільярдера Романа Абрамовича – посібника Путіна. За підтримку кривавого диктатора Абрамович потрапив під санкції з боку Великої Британії.

Роман Абрамович організував переговори між українською та російською стороною, незважаючи на найгрізніші попередження путіна, аж до хімічної атаки.
Роман Абрамович організував переговори між українською та російською стороною, незважаючи на найгрізніші попередження путіна, аж до хімічної атаки. / Фото: Champion

Зазначимо, що лондонці є переможцями Ліги чемпіонів. Цього сезону чемпіонату Англії команда Томаса Тухеля йде на третьому місці, відстаючи від лідера в особі МанСіті на 17 очок.

Челсі став другим фіналістом Кубка Англії
Челсі став другим фіналістом Кубка Англії / Фото: Reuters

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