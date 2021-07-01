Герой Евро Довбик в Манчестере: отец форварда – о провале со Швецией и карьере в МЮ

Отец нападающего сборной Украины Александр Довбик рассказал, как переживал во время поединка 1/8 финала и в каком европейском клубе хочет видеть сына

Артем Довбик переиграл защитника МЮ и сборной Швеции Линделефа / Фото: Reuters

24-летний нападающий Днепра-1 Артем Довбик проснулся знаменитым после матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Напомним, что 29 июня в Глазго вышедший на замену Довбик принес победу команде Шевченко на 120+1 минуте. Отец нападающего Александр Довбик рассказал, как переживал во время поединка и где хотел бы видеть сына.

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"Мечтал, чтобы Шевченко выпустил его на поле хотя бы на 1 минуту. Когда вышел Артем Беседин – отчаялся. Думаю, ну все. Затем Беседина травмировали. Думаю, ну, вот шанс. Нет, опять разочарование, потому что вышел Цыганков. Тему выпустили на последний овертайм вместо Ярмоленко. Когда комментатор Виктор Вацко начал его хвалить, было приятно. Ну, а когда Артем забил – я уже ничего не слышал и не видел. Провалился", – рассказал Довбик-старший Укринформ

Довбик вывел Украину в четвертьфинал / Фото: Getty Images

"Хочу, чтобы он играл за Манчестер Юнайтед. Мне нравится их стиль"

Ранее появилась информация, что Днепр-1 готов отпустить Довбика минимум за 5 млн евро. И к нему проявляют интерес ряд европейских клубов. Звучали Реал и Торино.

Ранее Довбик рассказывал, что еще не чувствует себя героем.

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